Man op straat gedood in hartje Amsterdam

Midden in de nacht van woensdag is in het centrum van Amsterdam een man om het leven gebracht. De politie zegt niet hoe dat is gebeurd. Wel is bekend dat het slachtoffer onder het bloed werd aangetroffen in een portiek aan het Singel. Rond 03.30 alarmeerde een passant de politie omdat hij het slachtoffer zag liggen en dat deze onder het bloed zat. Toen was nog niet helemaal duidelijk dat het om een misdrijf ging.

Verwondingen

Toen de hulpdiensten arriveerden probeerden ze de man te reanimeren maar dit mislukte. De hulpverleners zagen daarna verwondingen aan het lichaam van het slachtoffer die wezen op een misdrijf. De politie maakte direct een plaats delict en het onderzoek werd opgestart.

Dader onder het bloed

Uit dit onderzoek bleek onder meer dat het slachtoffer rond 02.15 nog in leven was en in de omgeving van de Korte Nieuwedijk/Spuistraat/Singel/Amsterdam CS heeft gelopen. De politie stelt dat de man tussen 02.15 en 03.30 om het leven is gebracht.

Verder denkt de recherche dat de dader zelf ook onder het bloed moet hebben gezeten, gelet op de verwondingen van het slachtoffer.