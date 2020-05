Man opgepakt met 30.000 euro in auto

Connect on Linked in

De politie heeft zondag op de Apeldoornseweg in Wekerom (bij Ede) een 36-jarige man uit Leusden aangehouden voor witwassen. In zijn auto vonden agenten gesealde bundels met bankbiljetten van in totaal 30.000 euro. Het geld is in beslag genomen.

Cryptotelefoon

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen tijdens de controle van de auto in het middenconsole twee telefoons liggen waarvan ze er één herkenden als een cryptotelefoon, waarmee versleutelde berichten kunnen worden verzonden.

In een plastic tas trof de politie een kartonnen doos aan met een kattenvoeretiket. In de doos zat echter geen kattenvoer maar bundels geld, in totaal 30.000 euro. De bestuurder kon geen logische verklaring geven over de herkomst van het geld en is als verdachte van witwassen aangehouden. De telefoons zijn ook in beslag genomen. De politie stelt een onderzoek in naar de herkomst van het geld.