Man opgepakt met vuurwapen en 75.000 euro cash in auto

Een 33-jarige automobilist uit Utrecht is donderdagavond in Rotterdam aangehouden nadat bleek dat hij een doorgeladen vuurwapen en 75.000 euro bij zich had. De man werd gecontroleerd omdat agenten hem even daarvoor bij zijn auto hadden zien staan met een tas en steeds om zich heen keek.

Rond 21.00 controleerden agenten van het Flexibele Interventie Team van de Landelijke Eenheid een auto op de Tintstraat in Rotterdam. De man weigerde in eerste instantie mee te werken aan de controle door in de auto te blijven zitten. Toen hij zag dat niet meewerken geen zin had, gaf hij gelijk aan dat hij een vuurwapen bij zich had en stak zijn handen uit het raam, aldus de politie vrijdag.

De 33-jarige man uit Utrecht werd daarop direct aangehouden. Bij onderzoek in de auto werd een doorgeladen vuurwapen en een rugzak gevonden met hierin bundels met geld met een totale waarde van 75.000 euro.