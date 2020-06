Man opgepakt om schietpartij op No Surrender-lid

Connect on Linked in

Een arrestatieteam van de politie heeft dinsdagochtend rond 06.00 in een woning aan de Jozef Israëlskade in Amsterdam-Zuid een 36-jarige man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht in april 2019 op de Jozef Israëlskade te hebben geschoten op een 40-jarig No Surrender-lid.

Die raakte zwaargewond maar overleefde het. Rechercheurs van District Zuid hebben deze zaak in behandeling. Door tactisch- en technisch onderzoek kregen ze zicht op de verdachte.

Na de aanhouding heeft in de woning een doorzoeking plaatsgevonden en daarbij zijn meerdere telefoons in beslag genomen. De verdachte zal in verzekering worden gesteld en worden verhoord. Het onderzoek is nog niet afgesloten, aldus de politie.