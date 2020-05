Man opgepakt vanwege wapenbezit op Schiphol

Print This Post

De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdag opnieuw een man op Schiphol aangehouden vanwege het bezit van een mes. Het is de zesde keer in korte tijd dat op de luchthaven bij een persoon een mes werd gevonden.

De zaterdag aangehouden man droeg het 30 centimeter lange mes in zijn broeksband. Woensdag werd een 17-jarige jongen met een stiletto aangehouden op Schiphol. Bij een 21-jarige werd een vouwmes gevonden. Op 2 mei werden drie tieners van 13, 14 en 16 gearresteerd vanwege wapenbezit na een melding van winkeldiefstal.

1350 wapens

De Koninklijke Marechaussee nam vorig jaar in totaal 1350 wapens in beslag op de luchthavens. Het grootste deel werd onderschept op Schiphol, waar 1040 wapens werden gevonden. Dat waren er wel minder dan het jaar ervoor, toen de marechaussee landelijk nog 2067 wapens in beslag nam.