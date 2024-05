Man opgepakt voor schietpartij met gewonde in Sneek

Connect on Linked in

Een 42-jarige man uit Sneek is donderdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij in een woning aan de Gajus Nautastraat in Sneek. Bij het schietincident raakte een 50-jarige man uit Sneek gewond.

Vuurwapengelijkende voorwerpen

Rond 21.00 kwam er een melding binnen dat er een incident had plaatsgevonden in de woning. Agenten troffen ter plaatse een gewond persoon aan. In de woning vonden agenten meerdere vuurwapengelijkende voorwerpen. Deze zijn in beslag genomen.

Het slachtoffer, een 50-jarige man uit Sneek, is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand en de toedracht van de schietpartij is verder nog niets bekend.