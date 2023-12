Man overleden bij schietpartij in centrum Geleen

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op de Markt in Geleen is zaterdagavond een man overleden. De politie meldt dat de schutter mogelijk in een donkere auto is gevlucht.

De schietpartij vond rond 17.15 plaats op de Markt in het centrum van Geleen. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij korte tijd later aan zijn verwondingen overleed.

De schutter is voortvluchtig. Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. De plaats delict is afgezet voor sporenonderzoek.