Explosie bij berucht bedrijventerrein in Beverwijk

Bij een telecomwinkel bij het Midi Center aan de Parallelweg in Beverwijk heeft zaterdagnacht een explosie plaatsgevonden. Door de klap raakte de pui van de winkel flink beschadigd en ontzet. Er zijn geen gewonden gevallen. Er is nog niemand aangehouden.

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)

Even na 04.30 kwamen de hulpdiensten ter plaatse na een zware explosie bij een telecomwinkel bij het Midi Center. Ook de brandweer kwam ter plaatse, maar deze hoefde verder niet in actie te komen omdat er geen brand was.

Speurhond

In de omgeving hebben agenten gezocht naar de dader(s), maar deze niet aangetroffen. Een speurhond van de politie heeft nog naar sporen gezocht. Het is nog onduidelijk of er sprake is van een plofkraak en dat er spullen zijn weggenomen of dat er alleen een explosie heeft plaatsgevonden. Het terrein is afgezet voor onderzoek.

Ondergronds bankieren

Op het kleine bedrijventerrein Midi Center zijn de afgelopen jaren al meerdere grote invallen geweest van onder andere de politie en de FIOD. De terrein herbergt circa 40 belwinkels waar nauwelijks klanten komen. De politie noemde het bedrijventerrein al eerder ‘een hotspot voor ondergronds bankieren, een vrijplaats voor allerhande vormen van criminaliteit’.

Celstraffen

In december 2023 werd een 41-jarige man veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf voor het witwassen van tientallen miljoenen euro’s en het leiden van een grootschalige criminele organisatie. Het witwassen verliep via bankrekeningen van katvangers en telefoonwinkels in het Beverwijkse Midi Center. Een medeverdachte werd in 2021 al veroordeeld tot vier jaar cel.