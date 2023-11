Man overleden na schietpartij in Amsterdamse coffeeshop

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in coffeeshop Green Place op de Kloveniersbrugwal in het centrum van Amsterdam is zondagavond een man overleden. Het slachtoffer werd met spoed per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij later aan zijn verwondingen overleed.

De melding van de schietpartij aan de Kloveniersbrugwal (grenzend aan de Nieuwmarkt) kwam rond 22.20 binnen. AT5 meldt dat het slachtoffer op een kritieke plek werd geraakt en in levensgevaarlijke toestand naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar overleed hij later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De plaats delict is afgezet. De recherche en forensische opsporing doen ter plaatse onderzoek.

Arrestatie

Er zouden twee verdachten in een auto gevlucht zijn in de richting van de Damstraat. Eén verdachte is inmiddels zijn aangehouden. De politie meldt maandag dat de verdachte in samenwerking met de politie Oost-Nederland, Landelijke Eenheid en de Duitse politie net over de grens in Duitsland is aangehouden.

De recherche doet verder onderzoek naar de zaak. Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.