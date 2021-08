Man overleden na schietpartij in Huissen (UPDATE)

Connect on Linked in

Afgelopen nacht is een slachtoffer van een schietpartij in het Gelderse Huissen overleden. Het gaat om een 48-jarige man uit Cuijk. Hij was één van de twee mannen die vrijdagavond gewond raakten toen er werd geschoten in een woning in Huissen. Het andere slachtoffer was lichtgewond. Er is een andere man gearresteerd.

Appartementencomplex

De woning ligt aan de Holthuizerdreef in Huissen. Kort voor 19.00 werd het schietincident gemeld bij de politie en troffen agenten op straat een licht gewonde man aan, een 61-jarige man uit Wijchen. Er bleek een tweede ernstig gewond slachtoffer in de woning te zijn. Een derde betrokken persoon is bewoner van het appartementencomplex en de vermoedelijke schutter.

Hij begaf zich naar het dak van het appartementengebouw en verschanste zich daar. Hij dreigde zichzelf met enkele vuurwapens wat aan te doen. Politieagenten omsingelden het gebouw. Uiteindelijk kwam de verdachte zelf naar beneden nadat geruime tijd op afstand op hem was ingesproken door een politieagent. Hij werd gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau. De aangetroffen wapens zijn inbeslaggenomen.

Relationele sfeer

Zaterdag doet de recherche verder onderzoek. Bij de woning wordt verder forensisch onderzoek en buurtonderzoek gedaan.

De Gelderlander schrijft dat de schietpartij het gevolg was van een ruzie in de relationele sfeer, op basis van verhalen van buurtbewoners. Vrijdagmiddag zouden er al agenten een gesprek hebben gevoerd met de verdachte.