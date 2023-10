Man overleden na steekpartij op straat in Amsterdam-Noord

Connect on Linked in

Een man die zaterdag overdag herhaaldelijk werd gestoken in Amsterdam-Noord is zondag overleden aan zijn verwondingen. Het slachtoffer is een 36-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit, aldus de politie in Amsterdam.

(Beeld Mizzle Media)

Groot mes

Voor de ogen van omwonenden stak een man zaterdagochtend in op het slachtoffer. Daarvoor had een achtervolging plaatsgevonden. De dader hanteerde volgens getuigen een groot mes. Ook kinderen waren getuige van het drama.

Mogelijk was de steekpartij begonnen in een woning in de Azaleastraat. De achtervolging eindigde even verderop in de Hazelaarstraat.

Bewoner

Twee getuigen hebben nog geprobeerd tussenbeide te komen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.

De dader werd niet veel later aangehouden. Hij is een bekende uit de buurt. Hij zou de bewoner zijn van de woning waar de steekpartij was begonnen.

Volgens omwonenden zorgde de verdachte vaker voor problemen. Over de aanleiding is nog niets bekend geworden.