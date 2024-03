Man overleden nadat hij bewusteloos wordt aangetroffen op straat

Connect on Linked in

Een man die vrijdag bewusteloos in elkaar zakte vlakbij metrostation Van Der Madeweg in Amsterdam-Duivendrecht is in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie in een bericht. De man liep zwalkend over straat en bleek verschillende verwondingen te hebben. De politie is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak en houdt rekening met verschillende scenario’s.

Een taxichauffeur zag de man vrijdagochtend rond 10.45 zwalkend lopen en in elkaar zakken bij de bosjes in de buurt van metrostation Van der Madeweg, bij Entrada 600. De man overleed in het ziekenhuis en bleek de ‘nodige interne’ verwondingen te hebben.

De politie wil achterhalen wat er is gebeurd en is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak. Het onderzoeksteam houdt rekening met verschillende scenario’s en roept getuigen op zich te melden.