Man overleden onder verdachte omstandigheden in Alkmaar

Connect on Linked in

In Alkmaar is op woensdagavond een overleden man aangetroffen, onder verdachte omstandigheden. Later op de avond is naar aanleiding hiervan een persoon aangehouden.

Overleden

In een tuin aan de Baansingel in Alkmaar is woensdagavond rond 19.50 door de politie een overleden man aangetroffen. De politie bericht donderdagmorgen dat de man onder verdachte omstandigheden is gestorven.

Ruzie

De politie kreeg laat in de middag, om 17.15, melding van een ruzie tussen meerdere personen aan de Baansingel, in de Alkmaarse wijk Overdie. Hierbij zouden mogelijk ook schoten zijn gehoord. Na forensisch onderzoek door de politie, werd het slachtoffer in de tuin gevonden. Het gaat om een 18-jarige man uit de gemeente Waadhoeke, in Friesland.

Vast

Later op de avond is een 58-jarige man uit Alkmaar aangehouden. Die persoon zit volgens de politie nog steeds vast. Zijn betrokkenheid bij de zaak wordt onderzocht.

De politie wijst erop dat er beelden circuleren van de overleden man. Ze roept op die beelden niet online te delen, uit respect voor de nabestaanden.

Opmerkelijk is dat op foto’s is te zien dat ook de Dierenambulance aanwezig was op de locatie.