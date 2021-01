Man schiet met gaspistool tussen winkelend publiek in Bijlmer (VIDEO)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Een nog onbekende man heeft zondagmiddag met een gas- of alarmpistool tussen winkelend publiek geschoten bij de Albert Heijn aan het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost. Op een video van AT5 is te zien hoe de verdachte iets na 16.00 een pistool op iemand richt en er drie schoten te horen zijn.

Degene die wordt beschoten vlucht een winkel in, terwijl ook winkelend publiek op de vlucht slaat. De schutter loopt daarna rustig richting de uitgang van de AH.

Een politiewoordvoerder zegt tegen AT5 dat er niemand gewond is geraakt, omdat de schutter geen echt vuurwapen gebruikte, maar een gas- of alarmpistool. De schutter is nog niet aangehouden. De politie zoekt getuigen van de schietpartij.