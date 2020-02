Man schoot op Poolse supermarkt (VIDEO)

Print This Post

Een onbekende heeft op zondag 9 februari in de nacht met een pistool met geluiddemper in Den Haag op een Poolse supermarkt geschoten. In Opsporing Verzocht heeft de politie daarvan beelden getoond.

Doelwit was de supermarkt Małpka aan het Lorentzplein in Den Haag. Op de beelden is te zien hoe de schutter rond 02.37 komt aanlopen. Hij loopt vlak langs een witte Mercedes Vito. Daarin zit een bewaker van de supermarkt. Hij maakt een gebaar naar de bewaker, kennelijk om duidelijk te maken dat die zich rustig moet houden.

Daarna laadde hij zijn wapen door en om zeven keer op het pand te schieten. Via de van Musschenbroekstraat sloeg de dader uiteindelijk de Minckelerstraat in. Het was de tweede keer dat de supermarkt werd beschoten.