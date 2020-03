Man steekt agent neer in Drachten, verdachte neergeschoten

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Een politieagent heeft zondagavond in Drachten een man neergeschoten die een andere agent met een mes neerstak. De aangevallen agent is lichtgewond, de verdachte zwaargewond.

De politie was afgekomen op een melding van huiselijk geweld in een woning aan de Nachtegaalstraat. Op een onbewaakt moment wist de man een agent neer te steken. In reactie daarop schoot een andere agent de man neer. Zoals gebruikelijk onderzoekt de Rijksrecherche het schieten door de politie.