Man uit Barendrecht doodgeschoten in Vlissingen

In Zeeland werkt de politie met een team van bijna twintig rechercheurs aan de zaak van een 23-jarige man die vorige week vrijdagochtend in Vlissingen is doodgeschoten. Het slachtoffer is een man uit Barendrecht. Hij werd door buurtbewoners gevonden in een brandgang bij de Adriaen van de Vennestraat in Vlissingen, rond 06.50. De politie maakte deze donderdagochtend bekend dat de man is doodgeschoten.

Aanvankelijk wilde de politie niet zeggen hoe de man om het leven is gebracht omdat dit daderinformatie was.

Waar de man is doodgeschoten is onbekend. Buurtbewoners zeiden vrijdag al tegen de PZC schoten te hebben gehoord. De politie heeft ook onderzoek gedaan bij een nabijgelegen benzinepomp aan de President Rooseveltlaan.

De recherche heeft inmiddels een tiental tips in onderzoek maar vraagt donderdag aan het publiek om meer informatie.