Man uit Beverwijk doodgeschoten in Haarlem

Een 29-jarige Beverwijker is woensdagavond neergeschoten in het centrum van Haarlem. Donderdag heeft de politie bekendgemaakt dat het slachtoffer inmiddels is overleden. De man werd woensdagavond ernstig gewond aangetroffen op de Gedempte Voldersgracht. In kritieke toestand is hij naar een ziekenhuis gebracht.

In de nacht is hij aan zijn verwondingen overleden. Er is een 21-jarige Haarlemmer aangehouden in verband met de zaak. Hij wordt verhoord.

De man uit Beverwijk is de eerste geweldsdode in Nederland in 2020, tenminste, als Raisa Fairbairn (28), niet door geweld om het leven is gekomen. Deze Rotterdamse danslerares is in de vroege morgen van 7 januari bij de Watertaxi achter Hotel New York uit het water gehaald maar enkele dagen daarna in een ziekenhuis overleden. De politie heeft twee maal het publiek gevraagd of de vrouw in de nacht van 6 op 7 januari nog is gezien.