Man uit Veenendaal verdacht van witwassen van tientallen miljoenen

De politie heeft dinsdag bekend gemaakt dat in de nacht van 5 op 6 september een 39-jarige man uit Veenendaal is opgepakt op verdenking van het witwassen van crimineel geld via cryptovaluta, ter waarde van tientallen miljoenen euro’s. De politie zegt de man op het spoor te zijn gekomen nadat gestolen bitcoins uit een malafide software update van Electrum wallet bij hem terecht waren gekomen. De man is op 8 september voorlopig op vrije voeten gesteld.

Bisq

Dit spoor was aanleiding om verder onderzoek te doen. Toen bleek dat de man bitcoin omzette naar de privacy coin monero en vice versa. Door zo’n wissel is de cryptovaluta moeilijker te volgen. Hij bood zijn diensten aan via het anonieme online netwerk Bisq. Dat is een gedecentraliseerd peer-to-peer netwerk waarin de identiteit van gebruikers bijna niet op te sporen is. Bisq maakt het via de Bitcoin blockchain mogelijk bitcoin te wisselen voor andere cryptovaluta en gewone valuta (zoals dollars of euro’s). De politie denkt dat de man veel geld verdiende aan zijn wissels.

Winst

Bij de aanhouding van de man is zijn woning doorzocht. Hierbij zijn diverse computers en harde schijven in beslag genomen. Het onderzoek van de politie gaat nog door. Op de computerapparatuur speurt de recherche nu naar de digitale betaalmiddelen die de man in bezit heeft.

De verwachte winst die de man bij het witwassen gemaakt zou hebben heeft de politie in de vorm van cryptovaluta in beslag kunnen nemen. Hoeveel dat is zegt de politie niet.

Het opsporingsonderzoek wordt gedraaid door het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland in samenwerking met het cybercrimeteam van de politie Oost-Nederland.