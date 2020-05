In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Steenwijk een 27-jarige man uit Zwolle in zijn benen geschoten. Na een melding op 112 troffen agenten rond 01.30 op de Oosterstraat in Steenwijk een gewonde man uit Zwolle. Hij is naar een ziekenhuis gebracht en later aangehouden.

De politie heeft onderzoek gedaan op de plek waar de Zwollenaar werd aangetroffen. Daarbij is ook een speurhond ingezet. Op basis van dat onderzoek houdt de politie rekening met de mogelijkheid dat het schietincident ergens anders heeft plaatsgevonden.

De auto van de man is in beslag genomen en wordt verder onderzocht. Zaterdag werden bewoners van de Oosterstraat ondervraagd tijdens een buurtonderzoek.

De politie is nog op zoek naar het vuurwapen en mogelijke sporen, zoals een kogelhuls en/of bloedsporen.