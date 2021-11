Man urenlang gegijzeld in kraanhotel op KNSM-eiland

Connect on Linked in

In het kraanhotel aan de Surinamekade op het KNSM-eiland in Amsterdam-Oost is zaterdagavond een man enkele uren gegijzeld. Een politiewoordvoerder zegt tegen AT5 dat er sprake was van een poging tot afpersing. De man raakte niet gewond.

Het slachtoffer werd door meerdere mannen gegijzeld. De verdachten zijn nog niet opgepakt.

De melding van de gijzeling kwam pas nadat deze had plaatsgevonden. Tijdens de gijzeling waren er geen andere gasten in de buurt. In het kraanhotel kan door maximaal twee personen worden overnacht. De recherche en forensisch experts doen zondag verder onderzoek.

Woning beschoten

Enkele uren na de gijzeling werd rond 02.30 aan de Maria Austriastraat op Amsterdam-IJburg een woning beschoten. In de voordeur zaten meerdere kogelgaten. Niemand raakte gewond.

Of er een mogelijk verband is tussen de gijzeling en deze beschieting is nog onduidelijk.