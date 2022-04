Man vast voor Amersfoortse moord uit 1996

Connect on Linked in

De politie in Amersfoort heeft dinsdag een 54-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord – in 1996 – op de 26-jarige Mike Duif. Dezelfde verdachte kwam 26 jaar geleden ook al in beeld bij de politie. Hij is toen niet vervolgd vanwege gebrek aan bewijs. De politie komt nu opnieuw bij de Amersfoorter uit door informatie van een nieuwe getuige.

Zandpad

Mike Duif was in de nacht van 22 op 23 februari 1996 met vrienden op stap, onder andere in Hilversum. Voordat hij in de ochtend naar zijn huis in Amersfoort gaat heeft hij zijn vrienden thuisgebracht en is hij naar het Zandpad in Utrecht gegaan, waar toen nog woonboten met prostituees lagen.

Vrijdag 23 februari heeft een huisgenoot Mike ‘s ochtends nog in bed zien liggen. Maar ’s avonds vond hij Mike Duif levenloos in hun woning aan de Ariaweg in Amersfoort. Hij was doodgeschoten.

Verder onderzoek

Ook na de recente aanhouding gaat het onderzoek in deze cold case-zaak verder, zegt de politie. Vanwege het lopende onderzoek wil de politie op dit moment niet meer informatie delen. In de zaak is 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.