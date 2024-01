Man verdacht van veroorzaken explosie overleden

Connect on Linked in

De man die in de nacht van woensdag op donderdag zwaargewond raakte, omdat hij een explosief probeerde te laten afgaan in Den Haag, is aan zijn verwondingen overleden. Het onderzoek naar een tweede verdachte in deze zaak gaat door.

Explosie

Dit meldt de politie vrijdag. De man werd rond 01.30 zwaargewond aangetroffen in de Engelenburgstraat, nadat kort daarvoor een explosie plaatsvond bij een woning aan de Steijnlaan. Het slachtoffer werd later in het ziekenhuis aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij deze explosie.

Later op de dag werd ook een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een 24-jarige man uit Amsterdam.

Vrijdag bericht de politie dat de zwaargewonde man aan zijn verwondingen is overleden.

Onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek naar deze 23-jarige verdachte stopt hiermee. Het onderzoek naar de tweede verdachte, die in de loop van donderdag werd aangehouden, en naar de toedracht gaat onverminderd door, aldus het bericht.