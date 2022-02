Man verliest vuurwapen op de dansvloer

Connect on Linked in

In een club aan het Singel in Amsterdam heeft afgelopen weekend een man die aan het dansen was per ongeluk een vuurwapen uit zijn zak laten vallen. Dat meldt de politie. Beveiligers van de club grepen direct in. Ze overmeesterden de man en stelden het wapen veilig.

Nadat de politie arriveerde is de 31-jarige man aangehouden. Hij wordt vastgehouden en verhoord over zijn vuurwapen.

Niet bekend is hoe de man erin slaagde om het vuurwapen mee naar binnen te nemen. Doorgaans staan metaaldectiepoortjes standaard aan bij binnenkomst.