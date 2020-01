Man veroordeeld voor mysterieuze moord op ex

Connect on Linked in

De Barendrechter Stephan K. (30) is donderdag door de Dordtse rechtbank veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf voor het ombrengen van zijn ex-vriendin Bianca van Es (29), in november 2018. K. heeft hevig ontkend maar de rechtbank denkt dat K. de vrouw de adem heeft afgesneden zodat ze is gestikt.

Gaskraan

Het levenloze lichaam van Bianca van Es werd in november 2018 door haar ouders in haar flat gevonden. Op dat moment bleek de gaskraan van het fornuis open te staan waardoor de woning zich met gas vulde.

Een week later is de verdachte aangehouden en hij is meerdere malen ondervraagd. Hij heeft bevestigd dat hij de avond van haar dood bij haar in de woning was, maar heeft telkens ontkend iets met de dood van Bianca te maken te hebben.

4 mogelijke doodsoorzaken

Uit pathologisch onderzoek kwam een aantal mogelijke doodsoorzaken naar voren. Zo zou er sprake kunnen zijn geweest van een natuurlijke dood door een allergische reactie op pinda of een acute hartdood, maar ook van een niet natuurlijke dood door verwurging door drukken op de hals of de romp of verstikking door iets op de mond of neus te drukken.

De rechtbank heeft de door de patholoog genoemde mogelijke doodsoorzaken bekeken in samenhang met de resultaten van het politieonderzoek en sluit op die basis een natuurlijke doodsoorzaak uit. De rechtbank concludeert dat het slachtoffer door verwurging of verstikking om het leven is gebracht

Zoeken op internet

Door de politie is namelijk in de woning een sleepspoor aangetroffen, dat erop duidt dat het levenloze of bewusteloze lichaam van Bianca is versleept. Een dergelijk spoor past niet bij een natuurlijke dood. Ook is uit het politieonderzoek gebleken dat de verdachte in de dagen voor het overlijden van het slachtoffer op internet heeft gezocht naar manieren om een einde aan iemands leven te maken.

De verdachte heeft onder andere gezocht naar ‘iemand te wurgen zonder sporen’, ‘doden met een kussen’ en ‘verstikken door gas’. Hij zocht ook met de zoekterm ‘pinda’s mengen door koffie’. Gelet op de pinda-allergie van het slachtoffer gaat de rechtbank ervan uit dat deze zoektermen betrekking hebben op de voorgenomen dood van het slachtoffer. K. heeft gezegd op internet te hebben gezocht omdat hij een einde aan zijn eigen leven wilde maken.

112-meldingen

De rechtbank gelooft dat niet. De rechtbank wijst er verder op dat de verdachte nadat hij de woning verliet en voordat zijn ex-vriendin door haar ouders werd gevonden veelvuldig gezocht op internet zocht naar ‘112-meldingen’. Hij deed dat dus voordat bekend werd dat Bianca niet meer leefde.

De vrouw en de verdachte hebben enige tijd een relatie gehad en samengewoond. Die relatie is een week voor de dood van Van Es beëindigd. Kort na de beëindiging van de relatie heeft de verdachte aan Bianca tekstberichten gestuurd waarin hij aangaf dat ze voorzichtig met het gasfornuis moest doen. Daar zou iets mis mee zijn. Ook heeft hij haar een bericht gestuurd waarin stond dat zij ‘geen gekke dingen moet doen’. Onderzoek aan het gasfornuis heeft uitgewezen dat er niks mis was met het gasfornuis en toch stond een pit van het gasfornuis open toen het slachtoffer door haar ouders werd gevonden.

Moord

Op basis van het dossier komt de rechtbank tot het oordeel dat de verdachte een duidelijk plan heeft gehad om Bianca van het leven te beroven. Verdachte heeft Bianca in de woonkamer gewurgd of laten stikken, vervolgens heeft hij haar lichaam naar de keuken versleept en de gaspit (waarvoor hij eerder had gewaarschuwd) opengedraaid om de doodsoorzaak met een explosie te verhullen of op een ongeluk of een zelfmoord te laten lijken. De rechtbank rekent dat de verdachte zeer zwaar aan.

Strafverhogend is het feit dat het dochtertje van Bianca thuis lag te slapen en dus aanwezig was toen haar moeder werd vermoord. De rechtbank volgt de eis van de officier van justitie.

Verder wordt de gedragsbeïnvloedende maatregel van artikel 38z van het Wetboek van Strafrecht opgelegd. Dat wetsartikel maakt het onder voorwaarden mogelijk dat de verdachte, na het uitzitten van zijn straf, (langdurig) onder toezicht wordt gesteld.