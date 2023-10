Man vervoerde ruim een miljoen euro aan goud over de A1

Connect on Linked in

De politie brengt zaterdag naar buiten dat op donderdagavond op de A1 een man is gecontroleerd die bijna 20 kilo goud in zijn auto vervoerde. Het goud is in beslag genomen, maar de man is niet aangehouden.

(Beeld uit archief)

Sieraden

Omstreeks 23.00 besloten agenten van de Landelijke Eenheid ter hoogte van Bathmen een auto te controleren. Bij de controle zagen de agenten een flinke koffer in de auto liggen.

Op verzoek maakte de chauffeur de koffer open. In de koffer lagen een hoeveelheid goud in baren en gouden sieraden, met een totaal gewicht van ongeveer 20 kilo.

Papieren

De man had de vereiste papieren bij zich. De agenten twijfelden echter aan zijn verklaring. Daarom werden het goud en de sieraden in beslag genomen in verband met een onderzoek naar witwassen. De man is verdachte, maar mocht zijn weg vervolgen. De politie is een onderzoek gestart.

De 20 kilo goud is ongeveer 1,2 miljoen euro waard.

Goud wordt veel gebruikt als onderpand en betaalmiddel in de grootschalige handel in drugs.