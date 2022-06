‘Man vervoerde wiet in bakfiets en had vier ton cash thuis’

Connect on Linked in

In Amsterdam blijkt de politie vrijdag 20 mei een man (47) te hebben aangehouden die een flinke hoeveelheid wiet in een bakfiets aan het vervoeren was. De man trok de aandacht van agenten doordat hij met grote snelheid door rood licht reed. Dat gebeurde op de Veemkade in het Amsterdamse oostelijk havengebied.

(beeld uit archief)

Joints

Nadat de fietser aan de kant werd gezet wilden de agenten de inhoud van de bakfiets zien. Na identiteitscontrole vroegen agenten of zij in de bakfiets mochten kijken, die was afgedekt met zeil. De eigenaar gaf toestemming en een tas werd zichtbaar. Op de vraag of de agenten hierin mochten kijken, werd ook bevestigend geantwoord, zegt de politie.

Agenten roken toen een sterke wietlucht. In de tas zaten een grote hoeveelheid wiet en voorgedraaide joints. ‘Omdat duidelijk was dat deze drugs niet voor eigen gebruik was werd de man aangehouden’, aldus een woordvoerder van de politie.

Vier ton cash

Hierna besloot de politie om rechercheurs in burger op te roepen om het huis van de verdachte in de gaten te houden. Zij zagen daar nog geen tien minuten later een andere man (47) met grote tassen naar buiten lopen. De rechercheurs roken een sterke wietlucht toen zij dicht langs deze man liepen. Na een controle bleek dat in de tassen een grote hoeveelheid wiet plus joints waren verpakt.

Balkon

Na de aanhoudingen, gaf een officier van justitie toestemming om de woning van de eerst aangehouden verdachte te doorzoeken. In de woning werd nog meer softdrugs en enkele duizenden euro’s aan contant geld gevonden.

Toen de agenten op het balkon stonden zagen zij een grote tas op het balkon beneden hen liggen. De politie denkt dat die tas recent uit de woning van de verdachte naar beneden was gegooid. De tas was namelijk kurkdroog terwijl buiten alles nat van de regen was. In die tas zat bijna 400.000 euro aan cash geld.

Op 30 mei zijn de twee verdachten door de rechtbank voorlopig op vrije voeten gesteld.