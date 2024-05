‘Man vrijgesproken van betrokkenheid bij Emmeloords drugslab’

Print This Post

Een 57-jarige man uit Vleuten is vrijdag vrijgesproken van betrokkenheid bij een groot drugslab aan de Landbouwkade in Emmeloord. De rechtbank vindt dat er onvoldoende bewijs is om de man te veroordelen. Dit bericht Omroep Flevoland.

Foto is ter illustratie

Sporen

De vrijgesproken man zou betrokken zijn bij de productie van de harddrugs amfetamine en mdma in het drugslab dat in 2021 werd opgerold. De politie vond het dna van de man in de loods waar de drugs werden gemaakt. “Zijn sporen werden aangetroffen op verschillende voorwerpen, onder meer een gasmasker en een kraan van één van de ketels voor de drugsproductie.”

Niet genoeg bewijs

De man verklaarde dat hij een keer langs was geweest in de loods om iets te repareren, schrijft Omroep Flevoland op haar website. Met de productie van drugs zei hij niets te maken te hebben. De rechtbank vond vrijdag dus dat er niet genoeg bewijs was om het tegendeel aan te tonen.

De man werd twee jaar geleden samen met een 34-jarige man uit de provincie Zuid-Holland aangehouden. Die tweede verdachte was vrijdag ziek en daarom doet de rechtbank later uitspraak in zijn zaak.