Man vuurt met pistoolmitrailleur vanaf balkon op twee mensen

Een Rotterdams stel is enige tijd geleden vanaf een balkon beschoten door een man met een automatisch vuurwapen. De politie zegt dat wapen nu te hebben gevonden in de bosjes bij de Hordijk in Rotterdam-Zuid. Er is een 33-jarige man voor aangehouden.

De verdachte was een bekende van het stel en bedreigde hen. De zaak kwam boven water toen de medewerkers van de gemeente Rotterdam een woningcontrole hielden bij het tweetal. Zij bleken erg nerveus te zijn en bij doorvragen vertelden ze erg bedreigd te worden door een man die op hen zou hebben geschoten vanaf een balkon. De controleurs wisten hen te overtuigen om de politie te bellen.

Agenten die daarop met de slachtoffers in gesprek gingen begrepen dat een wederzijdse bekende zou weten waar de verdachte zijn wapen bewaarde. Zij wisten contact met deze bekende te krijgen en op zijn aanwijzingen vonden ze in de bosjes bij de Hordijk, half begraven en verpakt in oude lappen, een automatisch vuurwapen en bijpassende munitie. Het wapen wordt nu verder onderzocht.

Omdat de 33-jarige verdachte mogelijk over meer wapens zou beschikken, werd een arrestatieteam ingeschakeld om hem in zijn woning in Rotterdam-Zuid aan te houden. De 33-jarige Rotterdammer werd zonder problemen ingerekend. Er lagen in zijn woning geen wapens.