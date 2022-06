Man zet in Dubai bloemetjes buiten met halve ton van familiebedrijfje

Connect on Linked in

Van de rekening van het Gentse aannemingsbedrijf van hem en zijn vader huurde een Belg een Lamborghini in Dubai en smeet er voor tienduizenden over de balk. De rechtbank in Gent heeft de 21-jarige man veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur. Op de rekening courant van het bedrijfje stond 55.800 euro. Dat was genoeg om het vliegtuig naar Dubai te pakken er eens flink de bloemetjes buiten te zetten.

Het geld ging er snel aan, want naast de Lambo huurde hij ook nog prostituees en ging hij onder meer uit eten in het gehypte restaurant “Salt Bae”, Nusr-Et Steakhouse van chef Nusret Gökce. Daar beslaat de rekening voor de clientèle, die vooral uit veelvoudig miljonairs als voetballer Kylian Mbappé bestaat, doorgaans enige duizenden euro’s. De signature dish is er steak met bladgoud.

Om te genieten van het klatergoud had de 21-jarige de 55.800 euro integraal van de rekening courant opgenomen.

De vader had aangifte gedaan tegen zijn zoon voor misbruik van vennootschapsgoederen.

Op de zitting van de rechtbank in Gent verklaarde de verdachte niet te weten dat hij de rekening van de vennootschap niet mocht leegmaken. Hij beloofde het bedrag te gaan terugstorten, en zijn advocaat vroeg vrijspraak. De Gentse rechtbank was het daar niet helemaal mee eens en veroordeelde hem toch tot een werkstraf van 60 uur wegens misbruik van vennootschapsgoederen. Ook moet hij de 55.800 euro gaan terugbetalen.

De rechtbank noteert in het vonnis dat de houding van de verdachte ‘getuigt van een enorme gemakzucht’ en van ‘een egocentrische ingesteldheid’.