Man zit 49 dagen te lang in gevangenis

Connect on Linked in

Het komt in Nederland een aantal keren per jaar voor dat gevangenen per ongeluk langer in de cel blijven zitten, dan ze toe zijn veroordeeld. In Arnhem heeft een man deze zomer ruim een maand te laten opgesloten gezeten.

In de penitentiaire inrichting Arnhem, ook wel bekend als de blue band-gevangenis, bleef een gevangene deze zomer door een administratieve fout 49 dagen te lang vastzitten (foto DJI).

Te lang

Een gevangene van de PI in Arnhem heeft deze zomer 49 dagen te lang vastgezeten. Eind augustus kwam de Arnhemse gevangenis erachter dat de man zijn straf er begin juli al op had zitten. De man is per onmiddellijk vrijgelaten. Dat schrijft het Brabants Dagblad vrijdag.

Vaker

Oorzaak voor de fout lag bij de administratie. De belangenbehartigersvereniging voor gedetineerden, Bonjo, bevestigt in de krant dat dit vaker gebeurt. Jaap Brandligt van Bonjo: ‘We krijgen met enige regelmaat boze gedetineerden aan de telefoon, omdat ze te lang hebben vastgezeten. Dat komt zeker een paar keer per jaar voor.’

Brandligt noemt de administratie bij justitie chaotisch. ‘Maar het is niet altijd slordigheid, waardoor het voorkomt. Soms is het onwil. Of hebben ze pest aan iemand, of is het luiigheid. Als een gedetineerde aangeeft dat zijn straf erop zit en de administratie zegt dat hij zich vergist, dan blijf hij gewoon binnen.’

In een reactie zegt de DJI dat een dergelijke fout bijna nooit voorkomt.

Voor elke dag dat een gedetineerde te lang zit kan hij een vergoeding krijgen. Dat komt doorgaans neer op 100 euro per dag.