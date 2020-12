Man zwaargewond aan nek na schietpartij in Amsterdam-West

Connect on Linked in

De een schietpartij aan het Marius Bauerplantsoen in Amsterdam-Slotervaart is donderdagnacht rond 0.45 een man zwaargewond geraakt. Een groep van drie personen werd naar eigen zeggen onder vuur genomen. Een van hen werd door een kogel getroffen en is met zware verwondingen aan zijn nek naar het ziekenhuis overgebracht.

Het slachtoffer werd vermoedelijk van achteren beschoten. Een politiewoordvoerder meldt dat er geen kogelhulzen of verdachten zijn aangetroffen op de plaats delict, maar dat er nog veel onduidelijkheid is. Of er sprake was van kogels of bijvoorbeeld een luchtbuks maakt deel uit van het onderzoek.

De politie heeft in samenwerking met de forensische opsporing een fietstunnel en een deel van de Nachtwachtlaan afgezet.