Man zwaargewond bij schietpartij in woning Rozenburg

Bij een schietpartij in een woning aan de Bosseplaat in Rozenburg is maandagavond een man zwaargewond geraakt. De man is nog wel aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 37-jarige verdachte opgepakt. Dat meldt de politie.

De verdachte werd in de omgeving van de woning aangehouden. De politie onderzoekt of er meer mensen betrokken zijn bij de schietpartij. Het motief is nog onbekend.