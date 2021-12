Man zwaargewond na schietpartij in Leiden

Print This Post

Een 37-jarige man is vannacht in Leiden op een bedrijvencomplex zwaar gewond geraakt bij wat mogelijk een schietpartij is geweest. De politie heeft geen dader aan kunnen houden.

Schotwond

De politie kreeg woensdagnacht rond 00.50 uur een melding dat er iemand zou zijn neergeschoten in een pand aan de Haarlemmerweg. In het gebouw troffen agenten op de eerste verdieping een man aan met vermoedelijk een schotwond.

De brandweer haalde de man in eerste instantie uit het pand, waarna een medisch team eerste hulp bood. Daarop werd de man naar het ziekenhuis vervoerd.

Sporen

De politie heeft geen dader kunnen aanhouden. Ze is een onderzoek gestart in en om het pand. Forensisch rechercheurs hebben daarbij sporen veilig gesteld. De politie is nog op zoek naar getuigen van het incident.

Op beelden van de inzet van de hulpdiensten is te zien dat de vermoedelijke schietpartij heeft plaatsgevonden in gebouwen op een bedrijvencomplex aan de Haarlemmerweg. Lokale media melden dat de schoten vielen bij de vestiging van een autobedijf.