Man overleden na beschieting in Capelle aan den IJssel (UPDATE)

Connect on Linked in

Een man is nadat hij vrijdagavond was beschoten in Capelle aan den IJssel, zaterdag aan zijn verwondingen overleden. Op het tijdstip van de schietpartij trof de politie in Capelle een brandende auto aan.

Foto: een agent neemt na de aanslag de zorg voor de hond over, wiens baas later zou overlijden. (foto Jeffrey Jacobs)

Kritiek

De hulpdiensten kregen rond half twaalf vrijdagavond meldingen van een schietpartij bij een park aan het Valeriusrondeel in Capelle aan den IJssel. Daar bleek een man te zijn beschoten die op dat moment zijn hond aan het uitlaten was. De beschoten man is op straat behandeld en daarna zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie meldt zaterdagmiddag dat de 37- jarig man in de loop van de dag aan zijn verwondingen is overleden.

Brandende auto

Op het moment van de schietpartij, die rond 23.20 plaatsvond, trof de politie een brandende auto aan op de Burgemeester van Beresteijnlaan in Capelle. De politie onderzoekt of er een verband is met de schietpartij.

Ze meldt op zaterdag dat getuigen een rode auto bij de plaats delict hebben zien wegrijden, en dat de uitgebrande auto een rode Renault Clio was.

Van een verdachte ontbreekt volgens de politie wel nog ieder spoor.