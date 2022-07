Mannen aangehouden na schoten bij stoplicht

Connect on Linked in

De politie in Rotterdam heeft zondagmiddag twee mannen aangehouden, nadat er eerder vanmiddag werd geschoten bij een verkeersruzie.

Verkeersruzie

Aan de Dorpsweg in Rotterdam werd vanmiddag rond 14.30 uur een auto beschoten, na een verkeersruzie bij een stoplicht. Daarbij raakte niemand gewond. De Dorpsweg ligt in de wijk Charlois.

De politie heeft in verband met het incident later in de middag twee mannen aangehouden. Ook nam ze een vuurwapen in beslag. Dat laat ze vanmiddag weten in een bericht.

Wat de aanleiding van de schietpartij was, is onbekend. De aangehouden mannen worden op het politiebureau verhoord.