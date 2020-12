Mannen aangehouden na valse tip over vuurwapen

Connect on Linked in

De politie heeft in Rotterdam vrijdagavond een waarschuwingsschot gelost om twee verdachten van vuurwapenbezit aan te kunnen houden. De mannen zijn later op vrije voeten gesteld toen bleek dat ze geen vuurwapen bij zich hadden.

Het incident vond plaats op het Varkenoordseviaduct in Rotterdam-Feijenoord. De verdachten zaten in een auto die eerder was gezien aan de Hoyledestraat in Rotterdam. De politie had een tip gekregen dat de twee in het bezit waren van een vuurwapen.

Even later werd de auto gezien op het Varkenoordseviaduct. Het is gebruikelijk dat de politie direct ingrijpt als er een verdenking is van vuurwapenbezit. Na het lossen van het waarschuwingsschot, aanhouding en onderzoek in de auto bleek dat de mannen geen vuurwapen bij zich hadden, aldus de politie. Ze zijn in vrijheid gesteld.

De politie zegt dat het onderzoek wel wordt voortgezet.