Mannen aangehouden voor kapmes op Schiphol en vuurwapen bij Didam

Connect on Linked in

De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdag op Schiphol Plaza een 19-jarige man aangehouden die een kapmes bij zich had. De verdachte viel op door zijn gedrag. Vrijdagmiddag hield de Marechaussee ook een 52-jarige man uit Doetinchem aan die bij Didam een vuurwapen in zijn auto had.

Bij de controle van de 19-jarige man op Schiphol werd zaterdag een kapmes van zo’n 30 cm aangetroffen. De verdachte is aangehouden voor verder onderzoek.

Een dag eerder werd bij een controle Mobiel Toezicht Veiligheid bij Didam een 52-jarige man uit Doetinchem aangehouden voor verboden wapenbezit. De man had een vuurwapen in het dashboardkastje van zijn auto.

In een tas van de 48-jarige man bijrijder uit Doetinchem werd een kleine hoeveelheid cocaïne gevonden. Bij een verdere controle van de auto, troffen marechaussees in het dashboardkastje een doosje met 50 patronen en een vuurwapen in een pantysok aan. De Marechaussees trokken daarop hun wapen en hebben de mannen aangehouden. Na onderzoek van forensisch experts bleek het om een halfgeladen wapen te gaan. De bestuurder gaf aan dat het wapen van hem was.

De bestuurder heeft een dagvaarding gekregen en moet zich binnenkort melden bij de rechter. De bijrijder heeft een boete gekregen voor het bezit van harddrugs.