‘Mannen die Peter R. filmden na aanslag opgepakt’

De politie denkt twee mannen te hebben gearresteerd die filmpjes maakten en verspreidden na de moordaanslag op Peter R. de Vries, op 6 juli vorig jaar in Amsterdam. Er waren arrestaties op Curaçao en in Spanje, aldus Het Parool. Ze zouden in de Lange Leidsedwarsstraat zijn geweest onmiddellijk nadat De Vries daar was neergeschoten. De krant schrijft dat het de bedoeling was de video’s meteen te verspreiden om de maatschappelijke schok van de aanslag zo groot mogelijk te laten zijn.

Op Curaçao is een 27-jarige Nederlandse man aangehouden, hij zal binnenkort worden overgebracht naar Nederland. In Spanje is een 26-jarige Nederlandse man aangehouden. Er volgt een overleveringsverzoek dat aan de Spaanse rechter zal worden voorgelegd, zijn komst zal daardoor zeker nog enige weken op zich laten wachten.

Er zijn nu vijf verdachten aangehouden voor de moord op De Vries, die de vertrouwensman was van kroongetuige Nabil B.

Maandag werd bekend dat Krystian M. (27) is gearresteerd, op verdenking van het aansturen van de vermeende uitvoerders van de moord Kamiel E. (36) en Delano G. (22).