Mannen gewond bij twee schietpartijen in Rotterdam

In Rotterdam zijn zaterdagmiddag en zondagochtend twee mannen gewond geraakt bij twee verschillende schietpartijen. Beide mannen werden in hun been geraakt en zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

(De politie heeft de omgeving afgezet na de schietpartij aan de Mathenesserlaan/’s-Gravendijkwal / Beeld: Media-TV)

Zaterdagmiddag rond 17.00 vond een schietpartij plaats voor een flat aan de Minosstraat in Rotterdam-Schiebroek. Een 28-jarige man raakte daarbij gewond aan zijn been. Het slachtoffer werd gevonden bij de ingang van een zorginstelling en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft voor de ingang van de flat een huls gevonden. De forensische opsporing heeft deze veiliggesteld en doet nader onderzoek.

Drie mannen

Na de schietpartij vluchtten drie mannen in het zwart richting de wijk 110-Morgen. Een politiehelikopter heeft boven de wijk gevlogen. De verdachten zijn nog voortvluchtig. Over een aanleiding voor het schietincident is nog niets bekend.

Schotwond

De tweede schietpartij in Rotterdam vond zondagochtend rond 06.15 plaats in de buurt van de Mathenesserlaan en ’s-Gravendijkwal. Het 29-jarige slachtoffer zonder vaste woon- of verblijfplaats werd met een schotwond in zijn been aangetroffen op de Sint-Mariastraat in Rotterdam-West. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Op twee locaties heeft de politie de straat afgezet als plaats delict voor sporenonderzoek. De ’s-Gravendijkwal tussen de Nieuwe Binnenweg en Mathenesserlaan werd afgezet. Een speurhond van de politie heeft zeker één kogelhuls gevonden. De Sint-Mariastraat werd volledig afgezet voor onderzoek.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie doet onderzoek naar de schietpartij en het motief.