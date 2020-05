Mannen gezocht in verband met beschieten advocaat (VIDEO)

Connect on Linked in

Voor informatie over de tip die leidt tot informatie over de daders van de beschieting van een Nederlandse advocaat in het Duitse plaatsje Gronau is door de hoofdofficier van justitie in Almelo een beloning van 17.500 euro uitgeloofd.

Op woensdagochtend 6 november 2019 werd de advocaat op de Losserstrasse beschoten vanuit een rijdende auto. Hij liet op dat moment zijn hond uit. Het slachtoffer raakte levensbedreigend gewond en heeft aan de aanslag blijvend letsel overgehouden. De advocaat werkt als curator bij het faillissement van Olympic Gym in het Nederlandse Losser, vlak bij Gronau. Mogelijk ligt hier een verband.

Inmiddels zit in het pand van het failliete Olympic Gym een nieuwe sportschool, met een nieuwe eigenaar, onder de naam De Sportfabriek. In januari 2019 kwamen bij de nieuwe sportschool De Sportfabriek twee mannen langs. De mannen worden momenteel niet gezien als verdachten maar de politie wil wel graag met deze twee mannen spreken. De twee spraken gebrekkig Duits.

De politie zegt niet wat de mannen zeiden te komen doen in de sportschool.