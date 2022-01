Mannen met vuurwapen in Belgische auto

Print This Post

De politie in Amsterdam heeft donderdag tijdens een verkeerscontrole een vuurwapen bij een inzittende van een gehuurde auto met Belgisch kenteken. In de auto zaten twee mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats, met onbekende nationaliteit. Zij zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

De controle vond plaats op de De Boeklaan in Amsterdam-Buitenveldert. De politie zegt dat de inzittenden tijdens de controle een gespannen indruk maakten.

Bij een fouillering bleek de bijrijder in een heuptasje een vuurwapen op zijn lichaam te dragen. De bestuurder van de auto had een aanzienlijk geldbedrag bj zich, de politie zegt niet hoeveel dat was.