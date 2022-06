Marechaussee houdt drugsverdachte aan via informatie uit chat-dienst

Connect on Linked in

De marechaussee heeft woensdag in Almere een man aangehouden, op verdenking van cocaïnesmokkel via Schiphol. Hij kon worden gearrresteerd, op basis van informatie uit versleutelde berichtendiensten.

Doorzoeking

De 48-jarige man werd gearresteerd in zijn woning in Almere. Bij een doorzoeking in zijn huis zijn ruim 78.000 euro aan contact geld en verschillende gegevensdragers in beslag genomen, aldus de Koninklijke Marechaussee vrijdag in een bericht.

Afbeeldingen

Op de gegevensdragers waren afbeeldingen te zien van containers die op Schiphol in gebruik zijn voor het vervoer van goederen via luchtvracht.

De verdachte man zou betrokken zijn bij het illegaal vervoeren van meerdere zendingen cocaïne, van in totaal zo’n 900 kilo.

Het bewijs hiervoor is voornamelijk gekomen uit berichten die waren verstuurd via de accounts die de verdachte had bij de versleutelde berichtenservers Sky en Encrochat.