Marechaussee houdt verdachte grootschalige drugssmokkel aan

De marechaussee heeft eerder deze week een man aangehouden, verdacht van grootschalige drugshandel. Ze kwam hem op het spoor via het analyseren van een versleutelde berichtenservice.

Kilo’s

Het gaat om een 36-jarige man uit Amstelveen. De man is volgens de Koninklijke Marechaussee (Kmar) vermoedelijk betrokken bij de handel in, en de voorbereiding van de invoer van honderden kilo’s cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Schiphol, en via de haven van Rotterdam.

Hierbij werd gebruik gemaakt van diensten van legale bedrijven in Nederland en het buitenland.

Spoor

De illegale invoer zou plaats hebben gevonden tussen 2019 en 2021. De Kmar kwam de man op het spoor, nadat zij versleutelde berichten via de app Sky ECC had ontcijferd, in een lopend onderzoek. Ze heeft een speciaal team, dat die berichten analyseert.

De man werd afgelopen dinsdag al aangehouden.