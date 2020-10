Marechaussee pakt cash van Duitsers bij controles in Limburg

Connect on Linked in

Tijdens een controle door de Koninklijke Marechaussee in Limburg is woensdag ruim een ton euro in cash in beslag genomen. Langs de A77 bij Heijen werd een auto met Duits kenteken gecontroleerd. Daarbij bleek dat de 24-jarige Duitse bestuurder in zijn auto op verschillende plekken 80.000 euro aan bankbiljetten bij zich had.

Valse eurobiljetten

Verder had hij in de auto een stapel aan valse eurobiljetten bij zich. Ten slotte was de man in het bezit van verschillende gouden sieraden en een Rolex-horloge. Volgens de marechaussee kon hij niet aannemelijk maken hoe hij aan het geld en de bezittingen kwam. Hij is verdacht van witwassen. Nadat was vastgesteld door de marechaussees dat hij valse bankbiljetten bij zich had werd hij daarvoor aangehouden.

Nederland heeft geen permanent toezicht meer bij de landsgrenzen. De Koninklijke Marechaussee houdt steekproefsgewijs toezicht met onder meer mobiele controles (MTV-controle, Mobiel Toezicht Veiligheid).

Grenspolitieteam

Daarnaast werkt de marechaussee in Limburg samen met de Duitse politie in het Grenspolitieteam (GPT), in onder andere gecombineerde patrouilles.

Ter hoogte van de A67 bij Venlo werden woensdag drie Duitse mannen aangehouden die 25.000 euro en gebruikershoeveelheden met vermoedelijke cocaïne bij zich hadden. Deze mannen konden volgens de marechaussee niet aannemelijk maken hoe ze aan het geld kwamen. Ze zijn aangehouden voor witwassen en drugsbezit.

De Koninklijke Marechaussee in Venlo doet verder onderzoek naar de verdachten, het geld is in beslag genomen.