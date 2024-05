‘Marechaussee Schiphol krijgt honderden telefoontjes na arrestatie Nicki Minaj’ (VIDEO)

Connect on Linked in

Nadat de Amerikaanse zangeres Nicki Minaj zaterdagmiddag op Schiphol was gearresteerd omdat er een set voorgedraaide joints in haar bagage was aangetroffen, werd de Koninklijke Marechaussee overspoeld door telefoontjes van internationale media, aldus het Algemeen Dagblad.

Verboden

‘Ik denk dat we wel tweehonderd internationale telefoontjes hebben gehad’, zei een woordvoerder tegen de krant. De Marechaussee bracht zaterdagavond een mediabericht naar buiten dat ‘een 41-jarige Amerikaanse vrouw’ enige uren had vastgezeten voor bezit van softdrugs. Uitvoer van softdrugs is in Nederland wettelijk verboden.

Manchester

Minaj had in Nederland donderdagavond een optreden in de Amsterdamse Ziggo Dome, waar ze uren te laat aan was begonnen. Zaterdagavond stond er een optreden in Manchester op het programma, dat door de arrestatie moest worden uitgesteld.

De zangeres Nicki Minaj plaatste zaterdagmiddag beelden van haar arrestatie op sociale media.

Het Openbaar Ministerie heeft Minaj een geldboete van 350 euro opgelegd.

‘Sabotage’

Minaj spreekt van ‘sabotage’ en stelt dat het regelmatig voorkomt dat ze er op deze manier wordt bijgelapt.

De Koninklijke Marechaussee zegt dat het soms voorkomt dat er ‘indicaties’ zijn voor uitvoer van drugs en dat er dan bagage kan worden onderzocht.