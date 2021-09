Marengo-verdachte loopt risico op uitlevering naar Marokko

Connect on Linked in

Eén van de verdachten van het Marengo-proces loopt de kans te worden uitgeleverd aan Marokko omdat hij daar verdachte is in de zaak van de vergismoord in Marrakech in 2017. Het gaat on Achraf B. (28). Zijn advocaat heeft bij de uitleveringskamer betoogd dat uitlevering niet kan omdat vaststaat dat Marokko verdachten stelselmatig martelt.

Martin Kok

B. staat in het Marengo-proces terecht als medeverdachte van onder meer Ridouan Taghi voor lidmaatschap van een criminele organisatie, en medeplegen van onder meer de liquidatie van Martin Kok (in 2016) en twee moordpogingen.

Op 2 november 2017 kwam bij een schietpartij in een café in Marrakech bij vergissing een student om het leven. De politie gaat ervan uit dat de Nederlander Mustapha F. het eigenlijk doelwit was. Er zijn inmiddels verschillende Nederlanders veroordeeld in Marokko, onder meer de uitvoerders, ter dood veroordeeld. Twee broers van Ridouan Taghi zijn veroordeeld tot celstraffen. Overigens wordt een doodstraf in Marokko doorgaans omgezet naar levenslang. De Marokkaanse autoriteiten denken dat Achraf B. de liquidatiepoging mede heeft aangestuurd.

Rechercheurs

De procedure bij de rechtbank in Amsterdam over het uitleveringsverzoek voor B. loopt inmiddels al enige jaren. De rechtbank wilde onder meer het verhoor afwachten van twee Nederlandse rechercheurs die in Marokko zijn geweest en daar Anouar B. (30) hebben verhoord. Utrechter B. is in Marokko veroordeeld voor de zaak in Marrakech en ook verdachte in het Marengo-onderzoek, onder meer van het plannen van een bomaanslag op misdaadblogger Martin Kok. Die verhoren hebben recent plaatsgevonden. De rechtbank wilde ook Anouar B. horen maar dat verhoor lijkt onmogelijk te zijn.

Advocaat Guy Weski heeft in de uitleveringszaak aangevoerd dat uitlevering niet kan omdat Nederland geen mensen uitlevert naar landen waar de mensenrechten ernstig worden geschonden. In rapporten van mensrechtenorganisaties en de Raad van Europa staat dat verdachten in dat land stelselmatig worden gefolterd.

Wanneer de rechtbank zal besluiten over het uitleveringsverzoek van Marokko is niet bekend.