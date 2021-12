Marengo-verdachte Saïd Razzouki aangekomen in Nederland

Connect on Linked in

Saïd Razzouki, een van de hoofdverdachten in het Marengo-proces, is maandag door Colombia uitgeleverd aan Nederland. Om veiligheidsredenen is hij met een gecharterd vliegtuig onder begeleiding van de Nederlandse politie in de nacht van maandag op dinsdag overgevlogen naar Nederland.

Medellín

De rechtbank heeft in september 2019 een bevel gevangenneming afgegeven voor Razzouki. Eerder al had het Openbaar Ministerie (OM) hem op nationale en internationale opsporingslijsten geplaatst. Door internationale samenwerking tussen de Nederlandse politie en het OM en de autoriteiten in Colombia is hij in februari 2020 worden aangehouden in Medellín.

Criminele organisatie

R. moet terecht staan, omdat hij wordt vervolgd voor het leidinggeven aan een criminele organisatie gericht op moord en betrokkenheid bij drie moorden, twee pogingen tot moord en voorbereidingshandelingen voor moord. De politie heeft Razzouki na aankomst in Nederland overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Het Marengo-proces wordt deze week voortgezet in de Bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

Nietig

In maart van dit jaar legden zijn toenmalige advocaten de verdediging neer. Vanaf dat moment had Razzouki geen advocaat. Hij is in Colombia niet op de hoogte gesteld van de zittingen in Marengo. Zijn nieuwe advocaat Robert van ’t Land stelt dat op grond van de wet Razzouki voor iedere zitting op de hoogte had moeten worden gesteld. De betekening was volgens hem nietig. De zittingen vanaf 11 maart hebben in zijn zaak dus eigenlijk niet plaatsgevonden, en de behandeling moet worden gestopt.

De rechtbank moet in deze zaak daarover een beslissing gaan nemen.