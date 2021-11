Marineschip doet twee cokevangsten in Caribbean

Connect on Linked in

Het marineschip Zr.Ms. Holland heeft recent twee drugsvangsten gedaan in de Caraïbische Zee. Er is totaal ongeveer 535 kilo cocaïne onderschept. Het Nederlandse marineschip deed de onderscheppingen eind vorige maand. Dat is vrijdag pas bekendgemaakt.

In zee gegooid

In beide gevallen werd met snelle onderscheppingsboten een zogenaamde go-fast tot stoppen gedwongen. Bij de eerste actie gooiden de smokkelaars pakketten met drugs overboord. Een deel hiervan is uit het water gevist. Het andere deel is in zee verloren gegaan. Aan boord van de boot werd geen smokkelwaar meer aangetroffen. Drie opvarenden zijn aangehouden: een Venezolaan en twee Dominicanen. Zij zijn samen met de drugs overgedragen aan een schip van de Amerikaanse kustwacht.

Helikopter

Een dag later kwam de NH90 gevechtshelikopter van de Holland een andere go-fast op het spoor. Ook nu probeerden de smokkelaars de spullen overboord te gooien. De onderscheppingsboten met aan boord een team van de US Coast Guard en het Korps Mariniers, was er op tijd bij om alles op te pikken. Over aanhoudingen is niets bekend gemaakt.

Zr.Ms. Holland is sinds mei actief in de regio. Het schip wordt onder meer ingezet voor anti-drugs operaties en bij humanitaire hulpverlening. In de Caraïbische Zee patrouilleren al vele jaren lang permanent militairen en opsporingsdiensten van verschillende landen om het vervoer van drugs vanuit Zuid-Amerika tegen te gaan. Die actie wordt vanuit Florida gecoördineerd door het Southern Command van de Amerikaanse krijgsmacht.