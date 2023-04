Marineschip pakt 850 kilo coke in Caribische Zee

Connect on Linked in

Het marineschip Zr.Ms. Holland heeft dinsdag ongeveer 850 kilo cocaïne onderschept in het Caribisch gebied. Dat gebeurde in samenwerking met de Kustwacht Caribisch gebied. Er zijn drie verdachten opgepakt.

Go-fast

Bemanningsleden van de Zr.Ms. Holland traceerden een verdachte go-fast boot die drugs smokkelde, waarna twee snelle onderscheppingsboten werden ingezet met aan boord het Nederlandse Fleet Marine Squadron. Bij de achtervolging op zee werd een stopteken gegeven, waarna de verdachten zich overgaven.

Overboord

Een deel van de drugs was toen al overboord gegooid. Deze pakketten zijn later uit het water gevist. In totaal ging het om ongeveer 850 kilo cocaïne. De verdachten en de drugs zijn overgedragen aan het Korps Politie Aruba. De partij cocaïne is inmiddels vernietigd.

Zr.Ms. Holland is sinds oktober vorig jaar actief als stationsschip in het Caribisch gebied. Het onderscheppen van drugs is een van de taken. Dat doet de Holland afwisselend met de Kustwacht Caribisch gebied en de Amerikaanse Coast Guard.